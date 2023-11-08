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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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استاذ علوم سياسية: وجهة نظر مصر تتمثل في نزع جذور أزمة غزة

الرئيس السيسي وسامح
الرئيس السيسي وسامح شكري وزير الخارجية

أكد د. إكرام بدر الدين، استاذ العلوم السياسية، أن مصر كان لها دور نشط ودور مقدر من دول العالم منذ بداية الأزمة، سواء كان هذا الدور على دبلوماسية القمة أي الدبلوماسية الرئاسية أو على دبلوماسية وزارة الخارجية المصرية، مشددًا على أن منذ بداية الحرب على غزة كان هناك تواصل بين الرئيس عبدالفتاح السيسي مع العديد من القادة في العالم سواء كان هذا من خلال لقاء مباشر أو اتصالات هاتفية.

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وأوضح "بدر الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه في هذا الإطار الدبلوماسي المكثفة التي بذلته الدولة المصرية والقيادة المصرية الدعوة لـ"قمة القاهرة للسلام" والذي شهد حضور دولي مكثف من رؤساء دول وعدد من المنظمات والهيئات الدولية، مؤكدًا أنه كان يتم التأكيد على ثوابت الموقف المصري والتأكيد على حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية وإيجاد حل لهذه القضية الذي طال أمدها ومستمره منذ 75 عام.

وأشار إلى أن مصر كانت دائمًا تناصر الحقوق الفلسطينية المشروعة منذ 48، حيث إن مصر خاضت عدد من الحروب من أجل هذه القضية بجانب السلام، موضحًا أن مصر لها تأثيرها وثقلة في الإقليم الشرق الأوسط، مؤكدًا أن وجهة النظر المصرية تتمثل في نزع جذور ومسببات الأزمة بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه.

ونوه بأن الرؤية المصرية والتي كان لها صدى مؤثر وقوي على العالم على المستوى الرسمي والشعوب ومطالبات الرأي العام في الكثير من الدول الغربية في إيجاد حلول، مشددًا على أزمة غزة هي أزمة متكررة لكنها هذه المرة هي أكثر حدة وشراسة ووحشية وتتكرر كل فترة، مؤكدًا أن وجهة النظر المصرية من أجل اقناع العالم بهذه الفكرة المصرية للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية.

وتابع: “لابد من نزع مسببات الأزمة.. تتكرر هذه الأزمة لأن الشعب الفلسطيني لم يحصل على حقوقه المشروعة ولم يتحقق السلام العادل المتمثل في إقامة دولة فلسطينية على الأرض التي احتلت في عام 67 وعاصمتها القدس”، مشددًا على أن الأمر يتطلب بأن يكون هناك موقف دولي جاد لتحقيق قرارات الشرعية الدولية ولابد أن يكون هناك أمل في الحل.

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