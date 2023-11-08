زكي عباس: لقاء السيسي ورئيس المخابرات المركزية الأمريكية خير دليل للعالم على دور مصر المحوري للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن زيارة رئيس الوكالة المركزية للمخابرات الأمريكية لمصر ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خير دليل للعالم على دور مصر المحوري في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن اللقاء شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودور مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي لدعم جهود الاستقرار في المنطقة.



وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لن تتخل عن دورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، علاوة على الوصول لحل عادل وشامل للقضية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار النائب زكي عباس، إلى دور الدبلوماسية المصرية الرائد في تعزيز دورها الإنساني إقليميا ودوليا وظهر ذلك في العديد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة ومنها زلزالى سوريا وتركيا، مرورا بالصراع السوداني، وزلزال المغرب، وإعصار دانيال في ليبيا، وصولا إلى العدوان الوحشي الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أقل ما يوصف به بأنه جرائم حرب ترتكب تحت مرأى ومسمع من العالم.



يشار إلى أن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "وليام بيرنز" مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.