بعد الهجوم عليه.. زوجه بيومي فؤاد تدخل معركة الدفاع

دافعت أماني سويدان زوجة الفنان بيومي فؤاد، عنه بعد موجة من الانتقادات العنيفة التي تعرض لها، عبر صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر والوطن العربي، وذلك بعد كلمته في ختام عرض مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فاعليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وعلقت أماني سويدان على تعليق أحد المتابعين لها عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك" قائلة :" بعيدا عما يحدث أو على هامشه.. وببساطة شديدة وبضوح أشد ، لا يليق بك أيها الإله أو نصف الأله أو النبي أو الصديق ، على أقل تقدير أن تل باقيا على قائمة أصدقاء فيس بوك زوجة الأرجوز المتدني كلب الفلوس مغازل أسياده فاقد الموهبة عليل النفس سيم الوجدان الراقص على جثث الأطفال بيومي فؤاد.

واختتمت رسالتها قائلة:" ارتق بنفسك من هذا المستنقع القذر ولا تقربه حتي ولا يطولك دنس أو تشوبك شائبة، احفظ لروحك بلوريتها وشفافيتها.

ويذكر أن هاجم الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد سلام، بعد اعتذار الأخير عن عدم المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي"، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهر بيومي فؤاد، في فيديو عبر إنستجرام، قال فيه:"من حقك إنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك.. إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فننا المصري، وانتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا.. شيء عظيم إن أنا أخرج واتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي.. محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف.. إحنا بنتعب وبنقدم فن ولو الموضوع كدة ف في فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا".