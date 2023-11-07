أمرت نيابة دار السلام، بتجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب على تاجرين بتغيير العملات الأجنبية المزورة، وتبين من خلال الفحص أن مالكي شركة أفادا فيه بتعرفهما على شخصين عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، واتفقا معهما على التقابل لاستبدال مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، وعقب انصراف المذكورين اكتشفا بأن العملات الأجنبية "مقلدة".

قرار جديد في قضية المتهمين بالنصب على تاجرين بتغيير العملات الأجنبية المزورة

وبإجراء التحقيقات أمكن التوصل، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" ، وربة منزل) ، تم ضبطهما وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية" - عملات أجنبية "مقلدة" - 2 بطاقة بنكية - دراجة نارية بدون لوحات "المستخدمة فى ارتكاب وقائع النصب") .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعتان المشار إليهما ، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات تلك الوقائع، كما أقرا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين من راغبي استبدال العملات المحلية بأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفي عن طريق قيامهما بإنشاء حسابات وهمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "، وقيامهما بالتواصل مع راغبي استبدال العملات لتنفيذ وقائع النصب كما تبين تحصلهما على العملات الأجنبية "المقلدة".

قرار جديد في مصرع شاب خلال سرقة برج كهرباء بالتجمع الأول

كما تواصل جهات التحقيق بالقاهرة ، التحقيقات في واقعة العثور على شخص متوفى بالظهير الصحراوي بدائرة قسم التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، متأثرا بصعقه خلال سرقته برج كهرباء برفقة آخرين.

وتوصلت تحريات مباحث القاهرة إلى أن المتوفى عامل، مقيم بمحافظة الفيوم وتبين أنه بتاريخ الواقعة توجه بصحبة 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، لسرقة بعض الزوايا الحديدية من برج كهرباء كائن بمنطقة التجمع الأول.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلى أماكن وجود باقي المتهمين وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وتم اقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة.

وبمواجهتهم قرروا بأنه حال قيامهم بارتكاب واقعة سرقة الزوايا الحديدية المُشار إليها بأسلوب الفك واعتلاء المتوفى للبرج واقترابه من خط سير التيار الكهربائي صعقه التيار مما أدى لسقوطه أرضًا ووفاته في الحال.

وأكمل المتهمين أنهم لاذوا بالفرار وتخلصوا من بطاقة تحقيق شخصية المتوفى للحيلولة دون تحديد هويته وضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

