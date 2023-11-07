مكتبة الطفل والشباب ببغداد في الوادي الجديد تنظم ورشة للرسم والتلوين

بمناسبة احتفالات عيد الطفولة، نظمت مكتبة الطفل والشباب ببغداد في الوادي الجديد ورشة للرسم والتلوين، وذلك ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وبتنفيذ قطاع الوسط الثقافي في الصعيد برئاسة ابتسام عبدالمريد.

شارك في إشراف وتنظيم هذه الورشة الفنان أحمد أبوالحسن، حيث تحولت المكتبة إلى مكان مليء بالإبداع والألوان لاستقبال الأطفال والشباب في هذا الحدث المميز.

تهدف هذه الورشة إلى تعزيز وتطوير مهارات الأطفال في الرسم والتلوين، فضلاً عن تعريفهم بأهمية الاحتفال بعيد الطفولة والحفاظ على حقوق الطفل. وقد تضمن برنامج الورشة تعليم الأطفال تقنيات الرسم والتلوين المختلفة، واستخدام الأدوات والمواد الفنية المختلفة.

تعد هذه الأنشطة الثقافية المنظمة في الوادي الجديد فرصة للأطفال والشباب للخروج من روتين المدرسة والتعليم التقليدي، واكتشاف مواهبهم الفنية وتنميتها. وتعتبر مكتبة الطفل والشباب ببغداد بالوادي الجديد قاعدة مهمة لتعليم وتنمية المهارات الفنية لدى الأطفال وتعزيز اهتمامهم بالثقافة والمعرفة.

تعتبر الورشات الثقافية والفنية فرصة قيمة للأطفال والشباب للتعبير عن أنفسهم وتطوير مهاراتهم وتنمية إبداعهم. وتشكل هذه الأنشطة الثقافية جزءًا من استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنمية الثقافة العامة وتعزيز الوعي الثقافي لدى الشباب.

نجاح هذه الورشة وإقبال الأطفال والشباب عليها يعكس الحاجة الماسة إلى تنظيم المزيد من الأنشطة الثقافية والفنية في المنطقة، وتوفير مساحة آمنة ومحفزة لتعلم الفن والإبداع. ويشكل التشجيع على المشاركة في هذه الأنشطة فرصة لبناء جيل مبدع ومتعلم يتمتع بالمهارات الفنية والثقافية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع.

جانب من ورشة للرسم والتلوين

جانب من ورشة للرسم والتلوين

جانب من ورشة للرسم والتلوين

جانب من ورشة للرسم والتلوين