بيت ثقافة صنعاء بالوادي الجديد نظم مجلة حائط عن الطبيعة

قام بيت ثقافة صنعاء بالوادي الجديد بتنفيذ مجلة حائط عن الطبيعة من قبل أطفال، وذلك ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني. توجت هذه المبادرة الإبداعية والتعليمية التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي بالنجاح والتفاعل الإيجابي من قبل الأطفال.

قام فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد بالإشراف على تنفيذ هذا المشروع الذي اجتمعت فيه القيم الثقافية والتربوية. تم تشجيع الأطفال على التعبير الفني والكتابي عن الطبيعة وأهميتها، وكذلك تعزيز المعرفة والوعي حول حماية البيئة.

تم تقسيم الأطفال إلى مجموعات صغيرة، وتم توجيههم بواسطة المربين والمشرفين المتخصصين في مجال الفنون والتصميم. استخدم الأطفال الألوان المشرقة والأشكال الجميلة لإيصال رسائلهم حول أهمية المحافظة على الطبيعة والاعتناء بها.

قدمت المجلة مجموعة متنوعة من المقالات والرسومات والشعر والأفكار الابتكارية التي تعكس وجهات نظر الأطفال حول الطبيعة. وتم عرض المجلة في جدران بيت ثقافة صنعاء وأماكن عامة أخرى لتلهم الآخرين برسالتها وتوعية المجتمع بأهمية حماية البيئة.

بفضل تعاون الفرق العاملة في هذا المشروع واهتمام الأطفال، تحقق الهدف الأساسي من هذا المشروع، وهو توعية وتشجيع الأطفال على الاهتمام بالطبيعة والبيئة التي نعيش فيها. فقد تعلم الأطفال الكثير من خلال هذه التجربة وتمكنوا من التعبير عن أنفسهم من خلال الفن والكلمة المكتوبة.

بهذا المثال الناجح، يؤكد بيت ثقافة صنعاء على أنهم مستعدون للاستمرار في تنفيذ مشروعات تثقيفية وتربوية للأطفال والشباب، وتعزيز الوعي البيئي والتحفيز على المشاركة الفنية والابتكارية في المجتمع.

جانب من تنفيذ مجلة حائط

جانب من تنفيذ مجلة حائط