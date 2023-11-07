بيت ثقافة الراشدة بالوادي الجديد ينظم ورشة قص ولزق للاطفال

شهد بيت ثقافة الراشدة في محافظة الوادي الجديد برنامجًا تعليميًا وترفيهيًا مميزًا للأطفال بمناسبة احتفالات عيد الطفولة "ورشة قص ولزق للاطفال" تهدف هذه الورشة الإبداعية إلى تعزيز مهارات القص واللزق لديهم، وتشجيع خيالهم الإبداعي وتنمية حسهم الفني. تأتي هذه الفعالية ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برعاية رئيس هيئة قصور الثقافة، عمرو البسيوني

قام بيت ثقافة الراشدة العمل التابع لقصور الثقافة في اقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة السيدة ابتسام عبدالمريد بتنظيم هذه الورشة الإبداعية، التي حظيت بتنفيذ نصرة عمران، خبيرة في فنون القص واللزق. وتم ضم العديد من الأطفال المشاركين من مختلف المدارس والمجتمعات المحلية، بهدف توفير منصة تفاعلية للتعلم والترفيه.

تتضمن الورشة تقديم دروس تدريبية مبسطة للأطفال، بحيث يتعلمون خطوات قص ولزق الأشكال المختلفة باستخدام المواد والأدوات المتاحة. تهدف هذه الدروس إلى تنمية مهاراتهم الحركية والابتكارية وتعزيز تفكيرهم الإبداعي. يتعلم الأطفال كيفية استخدام المقص والغراء بشكل صحيح، وكذلك كيفية اختيار الألوان والتصميمات المناسبة لإنتاج أعمال فنية فريدة من نوعها.

توفر الورشة أيضًا بيئة تعليمية مشوقة ومرحة، حيث يمكن للأطفال التعاون والتفاعل مع بعضهم البعض وتبادل الأفكار والتجارب. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه الورشة الأطفال على تعزيز الثقة بالنفس وتحفيزهم لمواصلة تنمية مهاراتهم الفنية في المستقبل.

تعبّر هذه الورشة الإبداعية عن التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتوفير فرصة للأطفال لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية. بفضل دعم رئيس الهيئة، السيد عمرو البسيوني، وجهود فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، تم تنظيم هذه الورشة بنجاح وتحقيق استجابة إيجابية من قبل الأطفال وأولياء أمورهم.

بهذه الطريقة، تستمر قصور الثقافة في تقديم برامج فنية وترفيهية مبتكرة تعزز الوعي الثقافي والإبداع لدى الأطفال في مختلف أنحاء البلاد. تلك المبادرات تعزز الهوية الثقافية وتشجع على تنمية المواهب والمهارات الفنية لدى الأطفال، وبالتالي تساهم في بناء جيل مبدع ومتعلم وتعزيز الثقافة والفن في المجتمع.

جانب من ورشة قص ولزق للاطفال