"اغلى من الذهب" ورشة حكي في بيت ثقافة بلاط بالوادي الجديد

في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تقوم بها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، تم تنظيم ندوة ثقافية في بيت ثقافة بلاط كتاب بعنوان "اغلى من الذهب" تأليف لينا كيلانى وناقشته نفيسة عبدالله.

تناولت الندوة بتفصيل العمل الأدبي للكاتبة لينا كيلاني، والذي يحمل عنوان "أغلى من الذهب". وقد اتسم هذا العمل بالعمق والروعة، حيث نقلتنا كيلاني إلى عالم من المشاعر والأحاسيس الجميلة. تعرضت نفيسة عبدالله للعديد من جوانب الرواية، مع التركيز على نقاط القوة وتأثير الأحداث على تطور شخصية الشخصيات الرئيسية.

تمّ خلال الندوة مناقشة قضايا متعددة مثل الحب والصداقة والعلاقات الإنسانية، وطرح العديد من الأسئلة والأفكار التي أثارت اهتمام الحضور

شارك في الندوة عدد كبير من المثقفين والمهتمين بالأدب، إذ تم تنظيمها في إطار فرع ثقافة الوادي الجديد التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة. وقد ساهمت هذه الندوة في تعريف الجمهور بالأعمال الأدبية للكاتبة لينا كيلاني وتمكينهم من فهم المعاني العميقة التي تحملها.

تعتبر هذه الندوة جزءًا من سلسلة الأنشطة الثقافية والفنية التي تعمل عليها الهيئة العامة لقصور الثقافة بهدف تعزيز المشهد الثقافي والأدبي في مصر. وتهدف إلى إبراز الكتاب والمبدعين المحليين وتعزيز تفاعل الجمهور مع أعمالهم الأدبية، وتشجيع الحوار والتفكير الثقافي.

جانب من ورشة الحكي

جانب من ورشة الحكي