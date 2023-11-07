طالبات المعهد الأزهرى بابنوب يبدعون فى إبراز مواهبهم بقافلة ثقافة أبنوب

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني باقة من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

تم تنظيم قافلة ثقافية فنية في معهد الأزهر للفتيات بأبنوب برئاسة انتصار عبد المحسن بالتعاون مع بيت ثقافة أبنوب برئاسة محمود عبد الرؤوف ونادي أدب بيت ثقافة أبنوب برئاسة الأديب الدكتور عبدالهادي يونس ويهدف هذا الحدث إلى اكتشاف المواهب الفنية والثقافية المتميزة في المجتمع المحلي وتشجيعهم على التطور والتعلم.

تتضمن هذه القافلة الثقافية فنية مجموعة متنوعة من الفعاليات والفنون، مثل المسرح والشعر والموسيقى والرسم، حيث يتم منح الفرصة للشباب الموهوبين للتعبير عن أنفسهم من خلال هذه الوسائل الفنية المختلفة.

تعتبر هذه الفعالية فرصة رائعة للمشاركة والاستمتاع بالمواهب المحلية في أبنوب. حيث يتم توفير المنصة المناسبة للشباب الموهوبين لعرض أعمالهم وإلهام الآخرين بقدراتهم الفنية والثقافية.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تبادل المعرفة والمهارات والخبرات بين الفنانين والشباب المشاركين في القافلة. حيث يتاح لهم فرصة التواصل والتعلم من بعضهم البعض، مما يساهم في تطوير قدراتهم الفنية والثقافية.

تعد هذه القافلة الثقافية فرصة مهمة للمجتمع المحلي للتعرف على المواهب المبدعة والفنانين الشباب في أبنوب. وتساهم أيضًا في تعزيز الثقافة والفن في المحافظة وتعزيز الروح الإبداعية بين الشباب.

وتعتبر قافلة ثقافية فنية تنظمها بيت ثقافة أبنوب بالتعاون مع معهد الأزهر للفتيات ونادي أدب بيت ثقافة أبنوب فرصة متميزة لاكتشاف المواهب وتعزيز الثقافة والفن في المجتمع المحلي.

بينما توالت الفقرات من الطالبات حيث استمع الدكتوؤ عبدالهادي يونس الى المواهب المتنوعة فقدمت عدد من الطالبات مواهب في إلقاء الشعر والغناء والانشاد بجانب ورشة للفنون التشكيلية ثم قدم الدكتور عبد الهادي يونس بعض النصائح للطالبات لتنمية مواهبهم ودعاهم للمشاركة في أنشطة بيت ثقافة أبنوب ونادي الأدب

جانب من الفعاليات الثقافية

جانب من الفعاليات الثقافية