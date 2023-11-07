ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

بإشراف الفنانة ولاء فرحات، قدمت ورشة فنية مميزة في قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بإقليم وسط الصعيد الثقافي. شارك في هذه الورشة مجموعة من الأطفال الذين استمتعوا بتجربة فريدة للتعبير عن أنفسهم من خلال الفن.

تم تنفيذ اللوحات الفنية مع الأطفال باستخدام مجموعة متنوعة من المواد الفنية والأدوات، حيث استخدمت الألوان المائية والأقلام الزيتية والفرش والأقمشة وغيرها من اللوازم الفنية. تم توجيه الأطفال وتقديم النصائح والإرشادات اللازمة لمساعدتهم في خلق لوحات فنية فريدة تعبر عن مشاعرهم وأفكارهم.

كانت النتيجة لهذه الورشة فنية مذهلة، حيث قام الأطفال بإبداع لوحات رائعة تعكس مواهبهم وإبداعهم الفني. تنوعت المواضيع التي تم تناولها في اللوحات ما بين الطبيعة الخلابة والحيوانات والشخصيات الكرتونية المحبوبة. كما تم استعراض اللوحات في معرض صغير بالقصر لإظهار مواهب الأطفال وتشجيعهم.

تهدف هذه الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى تعزيز الوعي الثقافي والإبداع لدى الأطفال وتشجيعهم على اكتشاف مواهبهم الفنية المختلفة. تعتبر الورش الفنية الخاصة بالأطفال فرصة رائعة لتنمية مهاراتهم التعبيرية وتعزيز خلاقيتهم من خلال الفن.

وتعد فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة في إقليم وسط الصعيد الثقافي فرصة مهمة لتعزيز الحياة الثقافية في المنطقة وتشجيع النشاط الفني والثقافي بين الأطفال والشباب. تستمر هذه الفعاليات في مختلف محافظات الإقليم وتروج للتنوع الثقافي والفني في وسط الصعيد وتعزز دور الفن والثقافة كجزء هام من حياة المجتمع.

جانب من الورشة

جانب من الورشة

جانب من الورشة