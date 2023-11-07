"ثقافة المعابدة" بأسيوط تلقي الضوء علي مخاطر الألعاب الإلكترونية

فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني على التثقيف الصحيح للشباب وخلق فكر ثقافي متميز تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة بإقليم وسط الصعيد الثقافي بفرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوى

حيث قدم قصر ثقافة المعابدة برئاسة منصور عبدالحكيم محاضرة تثقيفية بعنوان "خطورة الألعاب الإلكترونية على العقل" بمقر مدرسة المعابدة الابتدائية المشتركة

حاضرها رمضان عبدالمحسن تحدث خلالها عن إدمان الانترنت وأضراره النفسية والصحية كما قدم رؤية جوهرية حول مفهوم الألعاب الإليكترونية والتي تهدف إلى تدمير التفكير لدى الطفل وعدم تطويره وجعله مجرد آلة متحركة وكيفية تدعم البرامج التي تحتويها الألعاب الإلكترونية والتي تعتبر هي الحرب الرئيسية ضد نمو المجتمع

تمت هذه المحاضرة بغرض توعية الأهالي والأطفال حول مخاطر الألعاب الإلكترونية وتأثيرها السلبي على الصحة النفسية والجسدية. تحدث المحاضر عن أن الإدمان على الألعاب الإلكترونية يشبه إدمان المخدرات والتبغ والكحول، فهو يؤثر سلباً على العلاقات الاجتماعية والتعليمية والعملية.

وأوضح عبدالمحسن أن الأطفال الذين يقضون ساعات طويلة يومياً في اللعب يعانون من زيادة الوزن وضعف النمو الجسدي والسلوكيات العدوانية والقلق والاكتئاب. كما أشار إلى أن الألعاب الإلكترونية تؤثر على النمو العقلي للأطفال وتحد من قدرتهم على التركيز في المدرسة والاهتمام بالأنشطة الخارجية.

اختتم عبدالمحسن بتوجيه نصائح هامة للأهالي للتحكم في استخدام الألعاب الإلكترونية من قبل الأطفال، مثل تحديد ساعات محددة للعب، والاهتمام بالأنشطة الرياضية والترفيهية الأخرى. ودعا الأهالي للعمل بجدية لتحقيق التوازن بين اللعب الإلكتروني وحياة الأطفال الصحية.

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية