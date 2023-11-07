يوم ثقافي فني ترفيهي للأطفال بثقافة موشا فى أسيوط

في إطار سعى الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني علي إقامة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

حيث أقامت مكتبة آل عابدين بموشا برئاسة ياسر عبد اللاه يوم ثقافي فني ترفيهي للأطفال فقدمت ندوة تثقيفية بعنوان "عيد الطفولة" حاضرها عبد العظيم عبد الصمد والذي تناول الحديث حول حقوق الطفل في الحياة الكريمة والتعليم والصحة وقدم رؤية جوهرية حول مظاهر الاحتفال بأعياد الطفولة

كما شهدت المكتبة ورشة فنية للأطفال قدمتها الفنانة نسرين شوقي حنا حيث تم تنفيذ ورشة رسم على الوجوه وأخرى فنية للأطفال بعنوان "ارسم ولون" حيث تم شرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة والتلوين واستمتعت الأطفال بتجربة الرسم واستخدام الألوان لتعبير عن إبداعهم الشخصي.

لم يكن الحدث مقتصرًا على الندوة والورشة الفنية فقط، بل تضمن اليوم الثقافي العديد من الفعاليات الترفيهية والألعاب الجماعية. شارك الأطفال في ألعاب المسابقات وركوب الدراجات والعاب القفز على الحبل. كانت البسمات والضحكات تعلو وجوه الأطفال أثناء مشاركتهم في هذه الأنشطة الممتعة.

ومن أجل إضافة لمسة مميزة إلى الحفل، تم تنظيم عرض للأطفال يستعرضون مواهبهم المتنوعة. قدم الأطفال عروضاً موسيقية ورقصات وعروض سحرية صغيرة، حيث أبهروا الحضور وأثبتوا موهبتهم الفنية.

تؤكد هذه الفعالية على أهمية العمل على تعزيز حقوق الطفل وخلق بيئة صحية وتعليمية ملائمة لهم. يسهم مثل هذا الحدث في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال ومساعدتهم على التعبير عن أنفسهم بشكل مبدع ومناسب.

في النهاية، تعتبر مبادرة مكتبة آل عابدين بموشا ورئيسها ياسر عبد اللاه لإقامة هذا اليوم الثقافي فني ترفيهي للأطفال خطوة هامة نحو توفير بيئة آمنة وتعليمية تستدعي حب الطفل للثقافة والفن والتمتع بعيد الطفولة. وتستحق هذه المبادرة الإشادة والدعم لما تقدمه للأطفال والمجتمع بشكل عام.

جانب من الفعاليات الثقافية

جانب من الفعاليات الثقافية

جانب من الفعاليات الثقافية