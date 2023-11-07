"ثقافة فزارة" بأسيوط تنظم محاضرة "أهمية التعليم في حياتنا"

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لإقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى.

نظمت المكتبة الثقافية بفزارة محاضرة تثقيفية بعنوان "أهمية التعليم في حياتنا" بحضور محمد عبدالظاهر بمقر مدرسة أحمد شوقي الثانوية التجارية بفزارة

حاضرها الشاعر اشرف رشاد حامد وتحدث عن أساس تقدم المجتمعات وسر التطور في الحياة وهو المقياس الذي به تتطور الشعوب وتتقدم الامم وان جميع الديانات السماوية حضت علي طلب العلم وجعلت العلماء في مرتبة عالية لانهم ورثة الانبياء

وأشار اشرف خلال المحاضرة إلى أن التعليم هو الرافعة الأساسية التي تسهم في بناء المجتمعات وتطويرها. فالعلم والمعرفة يمكنهما تحقيق التقدم والتطور في مختلف المجالات، سواء كانت العلوم والتكنولوجيا، أو الثقافة والفنون، أو الاقتصاد والتجارة.

وأوضح اشرف أن التعليم يعتبر نافذة تفتح أمام الأفراد على عالم جديد، حيث يتاح لهم فرص جديدة للنجاح والتقدم. ومن خلال الاستثمار في التعليم، يصبح الفرد قادرًا على تحقيق ذاته وتطوير مهاراته الشخصية والمهنية.

وفي سياق آخر، ألقى اشرف الضوء على دور المدرسة في بناء جيل متعلم وواعٍ، حيث تعتبر المدرسة المكان الذي يتم فيه تحويل المعرفة والمهارات الأساسية إلى الأجيال القادمة. وأشار إلى أهمية وجود بيئة تعليمية محفزة ومليئة بالتحديات والفرص لتنمية المواهب والقدرات.

واختتم اشرف المحاضرة بتشجيع الحضور على مواصلة السعي للتعلم المستمر والاستمرار في مسيرة التعليم، سواء من خلال الدراسة الجامعية أو الحصول على شهادات مهنية أو حضور الورش والدورات التدريبية. وأكد على أن التعليم هو السبيل الوحيد لتحقيق التطور والتقدم الشامل في المجتمعات.

جانب من المحاضرة الثقافية