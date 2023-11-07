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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المحبون والمريدون يحتفلون بالليلة الختامية لمولد سيد الشهداء

مولد سيدنا الحسين
مولد سيدنا الحسين

احتفل المحبون والمريدبن  بالليلة الختامية لمولد سيد الشهداء"سيدنا الحسين"، فيما توافد الآلاف من أبناء الطرق الصوفية لإحياء هذه الليلة المباركة.

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رأي ابن تيمية في الاحتفال بذكرى مولد سيدنا محمد

وتجمع المحبون في محيط المسجد بالقاهرة القديمة، فيما اصطحبت الأسر أطفالها للاحتفال بالليلة.

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تعرف على حكم قول سيدنا على الإمام الحسين عليه السلام

كما تواجد قوات الشرطة عند المداخل والمخارج المحيطة بالمسجد لحفظ الأمن والتصدي لأية اعمال تفسد الاحتفال بالليلة الختامية لمولد سيد الشهداء سيدنا الحسين بن علي بن ابي طالب وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

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