المحبون والمريدون يحتفلون بالليلة الختامية لمولد سيد الشهداء

احتفل المحبون والمريدبن بالليلة الختامية لمولد سيد الشهداء"سيدنا الحسين"، فيما توافد الآلاف من أبناء الطرق الصوفية لإحياء هذه الليلة المباركة.

وتجمع المحبون في محيط المسجد بالقاهرة القديمة، فيما اصطحبت الأسر أطفالها للاحتفال بالليلة.

كما تواجد قوات الشرطة عند المداخل والمخارج المحيطة بالمسجد لحفظ الأمن والتصدي لأية اعمال تفسد الاحتفال بالليلة الختامية لمولد سيد الشهداء سيدنا الحسين بن علي بن ابي طالب وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.