وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى صدر المنصورة

تفقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الثلاثاء، مستشفى صدر المنصورة ، لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية.

رافق وكيل الوزارة أثناء الزيارة الدكتور محمد السعيد مدير المستشفى حيث تفقد مبنى الاداره والمدخل الرئيسى بالمستشفى واطلع على مبنى العيادات الجديده قبل البدء فى فرشها تمهيدا لافتتاحها

و وجه وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بضروره الاسراع فى الانتهاء من اعمال التطوير مثمناً جهود إدارة المستشفى والعاملين بها



وفى سياق متصل حضر وكيل الوزارة اليوم اختتام دورة الامان الحيوى المعملى بادارة المعامل تحت إشراف الدكتور أحمد الدمرداش مدير إدارة المعامل

وقام وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى نهاية الدورة بتسليم شهادات تقدير للمتدربين مشيداً بمجهودات الإدارة و فريق الامان الحيوى متمنيا لهم التوفيق و النجاح.