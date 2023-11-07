غدا.. المؤتمر الطلابي الأول بكلية الألسن فى الفيوم

تنظم جامعة الفيوم المؤتمر الطلابي الأول بكلية الألسن بعنوان "دور الأنشطة الطلابية في تنمية شخصية الطلاب" وذلك غدا الأربعاء فى صباحًا بمقر الكلية .وتقام تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس الجامعة والدكتور محمد فاروق الخبيرى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واشراف الدكتورة نجلاء سعد محمد عميد الكلية والدكتور امل ابراهيم كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ..

ختام مهرجان امير الشعراء

ومن جهه اخرى اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات مهرجان أمير الشعراء العاشر، على مستوى الكليات، للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب فى جامعة الفيوم ، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزيةوذلك . تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

استمرت المسابقة على مدار ثلاثة أيام، وخصص اليوم الأول لمسابقة شعر الفصحى، والثاني لمسابقة شعر العامية، واليوم الثالث للمنافسات النهائية فى المسابقتين، وضمت لجنة التحكيم كلًّا من الدكتور وليد الشيمى أستاذ النقد الادبي والبلاغة بكلية دار العلوم، والدكتور محمد دياب غزاوى استاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، والدكتور ايهاب المقراني، والدكتور عماد حمدى عبد الله الأساتذة بالقسم، وبحضور حسني الجارحي مدير عام رعاية الشباب، و لمياء كساب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني.

قامت لجنة التحكيم بإعلان نتائج المسابقة، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، الطالب احمد عبد الناصر بكلية الآداب. وفيما يتعلق بشعر الفصحى، فاز بالمركز الأول: الطالب محمود أحمد عبد الله (الطب البشري)، والمركز الثاني: حازم مصطفي (التربية)، والمركز الثالث: دعاء عبد الله كيلاني (الصيدلة). وفي شعر العامية فاز بالمركز الأول: الطالب خالد رمضان علي (دار العلوم)، والمركز الثاني: احمد سامي (الطب البشري)، والمركز الثالث: عبد الرحمن حربي (الآداب).

وفي ختام المسابقة تم تكريم الفائزين، وإهداء شهادات تقدير لاعضاء لجنة التحكيم تقديرًا لهم.