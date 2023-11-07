أستاذ قانون تجاري: 32 ترليون دولار حجم مديونية الولايات المتحدة

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري، إن الهدف من الحرب الاقتصادية التي تشن على مصر من 18 شهرًا هو إجبار مصر على التنازل عن جزء من الأراضي لحل الأزمة الفلسطينية، ولكنهم لا يعلمون أن الشعب المصري لا يتنازل عن أرضه مهما حدث من أزمات.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامية شيرين شوقي، ببرنامج "البوابة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن بعض من يؤدي التوجه الغربي يرى أن الغرب مصدر الريادة في الفكر والثقافة والبعد عن هذا الفكر يعني الوقوع في التخلف، وهذا خطأ، مضيفًا أن عمرو أديب استضاف خبير مجهول الهوية تحدث عن أن مصر ستعلن إفلاسها خلال 6 أشهر، وهذا ساهم بصورة كبيرة في طرد الاستثمارات الأجنبية لمصر.

ولفت إلى أن الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة لـ5.5% بعدما كانت 0%، وهذا أدى لجذب كل الأموال من الخارج، وهذا يرجع إلى أن الولايات المتحدة تطبع الدولار بدون أي غطاء ذهبي، موضحًا أن مديونيات الولايات المتحدة وصلت لـ32 تريليون دولار، وعجز الموازنة يقدر بـ3 ترليون دولار.



