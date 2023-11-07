أستاذ قانون تجاري: مصر تتعرض لحرب إعلامية بهدف التنازل عن الأرض

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري، إن هناك حربا إعلامية شعواء توجه ضد مصر، والهدف من هذه الحرب هو الضغط على مصر من أجل التنازل عن أرضها.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامية شيرين شوقي، ببرنامج "البوابة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مقاطعة المنتجات الغربية الداعمة للاحتلال أدت لإيصال رسالة الشعب المصري للعالم أجمع، معقبًا: "رسالة الشعب المصري وصلت للجميع، وأحيانًا الرسائل المعنوية تكون أكبر من أي شيء آخر".

وأشار إلى أن مقاطعة المنتجات الغربية ليست مؤثرة على المستوى الاقتصادي، ولكنها مؤثرة من الناحية المعنوية، والدليل على ذلك أن الشعب المصري يرفص ما يحدث في قطاع غزة وضد الكيان الصهيوني حتى بعد 100 عام.

وأوضح أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أعاد الاحتلال لـ50 عامًا إلى الوراء، لأن الكثير من الأجيال لم تشاهد انتهاكات وجرائم الاحتلال، موجهًا التعزية لكل أهالي الشعب الفلسطيني.