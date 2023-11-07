تويوتا تكشف عن سيارتها الجديدة موديل 2024

شهدت السنوات الأخيرة تحولاً كبيراً لشركات السيارات في التصميمات التي يتم طرحها في الأسواق، حيث باتت غالبية الموديلات الجديدة أكثر جرأة وثورية وحداثة، لتواكب لغة العصر، وتعد شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا في مقدمات الكيانات العالمية التي تعمل وفق هذه الاستراتيجية.

تويوتا Crown الجديدة

وفي هذا الصدد أزاحت عملاق صناعة السيارات اليابانية تويوتا، الستار عن سيارتها الجديدة Crown موديل 2024، التي صُممت لتكون واحدة من أكثر السيارات أناقة وعصرية، التي توفر أفضل معايير الرفاهية لركابها، وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية في السطور التالية أبرز المعلومات المتوافرة حول السيارة.

تصميم السيارة تويوتا Crown الخارجي

وفقاً للمعلن من الشركة اليابانية فإن السيارة تويوتا Crown الجديدة موديل 2024 تتميز بنسختها السيدان ذات التصميم الخارجي العصري الذي يعطيها ملامح الفخامة، وملامح المركبات الرياضية بنفس الوقت، وبالشكل الانسيابي لهيكلها، والتصميم المميز لمصابيحها، وفتحات الهواء على واجهتيها الأمامية والخلفية.

المواصفات الفنية لـ “السيارة تويوتا Crown”

وتأتي السيارة بنظام دفع خلفي للعجلات، وجهّزت بمنظومات هجينة فيها محركات بنزين، ومحركات كهربائية تولد عزما يعادل 180 و185 حصانا.

أبعاد السيارة تويوتا Crown

بنيت السيارة تويوتا Crown موديل 2024 على منصات TNGA-L، وأتت بطول يزيد عن 5 أمتار بقليل، وبعرض 189 سم، وارتفاع 147 سم، أما مسافة الخلوص الأرضي لهيكلها فتتراوح ما بين 130 و135 ملم.

تجهيزات السيارة تويوتا Crown

وتتميزالسيارة تويوتا Crown موديل 2024 بمقصورتها التي تزينت عناصرها بالجلد والخشب الفاخر، و بمقاعدها الجلدية المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب، إذ زوّدت هذه المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها، كما حصل ركاب الصف الخلفي من المقاعد على شاشات لمسية للتحكم بأنظمة التكييف والعديد من الميزات.

وجهّزت كذلك واجهة القيادة في السيارة تويوتا Crown الجديدة موديل 2024 بشاشتين مقاس كل منهما 12.3 بوصة، واحدة وضعت قبالة السائق، وثبتت الثانية بجانبها للتحكم بأنظمة الوسائط والعديد من ميزات السيارة.

مواصفات الأمان في السيارة تويوتا Crown

وحصلت السيارة تويوتا Crown الجديدة موديل 2024 على نظام تشغيل المحرك والأضواء عن بعد، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث على الطرقات، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.