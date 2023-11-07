ضبط 182 قطعة سلاح خلال حملة مكبرة بالمحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة مكبرة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية،وحماية المواطنين.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (182قطعة سلاح نارى بحوزة 144متهم).. وذلك على النحو التالى :(11) بندقية آلية، و(21) بندقية خرطوش، و(8) طبنجات، و(142) فرد محلى ، و(15) خزينة متنوعة، و(407) طلقة مختلفة الأعيرة، و(235) قطعة سلاح أبيض ، وضبط (3) ورش لتصنيع و إصلاح الأسلحة النارية.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق منفصل قررت النيابة العامة حبس صاحب مصنع لتصنيع الحلوى لإدارته المصنع دون ترخيص 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط صاحب مصنع لتصنيع الحلوى كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع دون ترخيص.

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الحادث، كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتصنيع الحلوى كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع دون ترخيص.

عثر بحيازته على كميات كبيرة من المواد الغذائية "حلوى" مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ودون بيانات غاشًّا بذلك جمهور المستهلكين.

كما عُثر بداخل المصنع على 1,200 طن عسل جلوكوز و 600 كيلو جرام دقيق و 400 كيلو جرام سكر و16 كيلو جرامًا كرسبي مغطى بالشيكولاتة جميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بإدارة المصنع دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتوصلت تحريات المباحث لصحة الحادث وتولت النيابة العامة التحقيق.

في السابق أمرت النيابة العامة بحبس فتاتين متهمين بالاتجار في الحشيش 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط فتاتين بدائرة قسم شرطة أول العريش بشمال سيناء، وبحوزتهما 5 كيلو جرامات لمخدر الحشيش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التحقيق.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في وقت سابق من ضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية متهم بالاتجار في المواد المخدرة.

وعثر بحوزته على 9 كيلو جرامات لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيدرو وعدد من الأقراص المخدرة وبندقية آلية وخزينتها ومسدس وفرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.