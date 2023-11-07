تجديد اتفاقية التعاون بين مصر والسعودية في مجال الخدمات البيطرية

وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تجديد اتفاقية التعاون بين السعودية ومصر في مجال الخدمات البيطرية لمدة 5 سنوات.

وصرح سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي عقب الاجتماع أن المجلس اطّلع على عدد من التقارير من بينها تقارير سنوية لوزارة التجارة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة حقوق الإنسان، وصندوق النفقة .



وأضاف أن المجلس نوه بما توليه المملكة من الاهتمام بتنظيم تجمعات دولية متخصصة ونوعية تتماس مخرجاتها مع المستهدفات الوطنية والآفاق الواعدة للمجالات الحيوية، مشيداً في هذا الصدد بما اشتمل عليه ملتقى الصحة العالمي والمنتدى الدولي للأمن السيبراني اللذان عقدا بالرياض، من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ونقاشات ركزت في مجملها على ما يحقق لهذين القطاعين مستقبلاً مستدامًا ، ويعزز من دورهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



