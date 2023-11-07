الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

صحي للدايت| طريقة عمل دجاج صيني بالبرتقال في المقلاة الهوائية

دجاج صيني بالبرتقال
دجاج صيني بالبرتقال

يستخدم البعض المقلاة الهوائية لتحضير وصفات صحية خالية من الزيوت والدهون غير الصحية، لذلك نقدم لك طريقة عمل دجاج صيني بالبرتقال في المقلاة الهوائية لمذاق شهي مثل المطاعم.

دجاج صيني بالبرتقال

طريقة عمل دجاج صيني بالبرتقال

المقادير

- صدر الدجاج : 3 صدور (مقطع)

- صلصة الصويا : 4 ملاعق كبيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الجزر : 1 حبة (مقطع)

- البصل : 1 حبة (مقطع)

- بهارات صينية : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- عصير البرتقال : نصف كوب (طازج)

 

طريقة التحضير

في وعاء لخلط تتبيلة الدجاج، ضعي صدور الدجاج المقطعة.

تبلي صدور الدجاج، بعصير البرتقال، وصلصة الصويا، والثوم المهروس، والملح، والفلفل الأسود، والبهارات الصينية.

أضيفي للدجاج البصل والجزر، واخلطي جيدا

.

أدخلي الوعاء للثلاجة لمدة ليلة كاملة.

أخرجي الدجاج من الثلاجة، ورشي المقلاة الهوائية برذاذ الطبخ.

ضعي الدجاج مع التتبيلة والخضار في المقلاة.

اطهي الدجاج لمدة 20 دقيقة، أو حتى التأكد من النضوج.

قدمي الدجاج ساخناً.

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