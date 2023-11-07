برشلونة يواجه شاختار في مهمة حسم التأهل بدوري أبطال أوروبا.. اليوم

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا على شاختار دونيتسك الأوكراني في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب فولكسبارك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يدخل فريق برشلونة مباراة اليوم بقيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة، من أجل حسم بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور التالي من البطولة.

ونجح العملاق الكتالوني في تحقيق العلامة الكاملة خلال الجولات الثلاثة السابقة بالفوز فيهم جميعا والتربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة بـ9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن فريق بورتو الوصيف.

وفي حال نجحت كتيبة الفريق الكتالوني بالفوز في مباراة اليوم سيحسم بطاقة تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من دوري الأبطال بصرف النظر عن نتائج الجولات المقبلة أو نتائج الفرق الأخرى بالمجموعة.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز برشلونة بهدفين دون رد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، والتي أقيمت في الجولة الثالثة، ويأمل فريق شاختار رد اعتباره بلقاء اليوم متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور.

موعد مباراة برشلونة وشاختار والقناة الناقلة :

ستنطلق مباراة برشلونة ضد شاختار في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت مكة المكرمة وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.