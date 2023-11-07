وزارة العمل تختتم 3 برامج تدريبية مجانية لشباب وفتيات الإسكندرية

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية فعاليات ختام الدورات التدريبية المجانية علي مهن التبريد والتكيف لعدد 16 متدرب ، وصيانة الأجهزة المنزلية لعدد 14 متدرب ومتدربة ، ودورة الإلكترونيات والشاشات والتى استفاد منها 16 متدرب ، وذلك بعد انتهاء مدة التدريب لكل دورة ، وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين بعد إجتياز الاختبارات النهائية النظرية والعملية وفق متطلبات كل مهنة من المهن، وذلك بقاعة المديرية ، ضمن خطة المديرية للتدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتنمية مهاراتهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظات ، وذلك لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص، أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأشار المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، إلى أن مدة الدورات التدريبية على مهن التبريد والتكييف وصيانة الأجهزة المنزلية بلغت شهرين متتالين ،اما دورة الالكترونيات والشاشات لمدة شهر كامل ، وذلك لتأهيل الشباب لدخول سوق العمل ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب بالمحافظات.

وأوضح وكيل المديرية أن ذلك التدريب يأتي في إطار رؤية الوزارة وخطتها في توفير فرص تدريب لائقة على المهن التى يحتاجها سوق العمل، ومشيراً إلى أن التدريب يساهم في تمكين الشباب من الالتحاق بفرص عمل حقيقية.



