دورة الإسعافات الأولية للسيدات بمركز شباب الصلعا بسوهاج

نظمت إدارة مركز شباب الصلعا التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز سوهاج دورة الإسعافات الأولية في مبادرة التوعية الصحية للسيدات والفتيات وذلك في إطار الخدمة المجتمعية وتنفيذا لخطة مركز شباب الصلعا السنوية حاضرت فيها الدكتورة أمل هاني بالهلال الأحمر المصري وبوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .

وتحدثت المحاضرة الدكتورة أمل هاني دكتور علاج طبيعي وتأهيل بالهلال الأحمر المصري عن الإسعافات الأولية وكيفية القيام بها واهميتها للفرد والمجتمع وخاصة داخل المنازل للسيدات اللاتي تواجهن العديد من الحوادث والإصابات البسيطة مع أفراد الأسرة وكيفية التصرف الأمثل عند مواجهة ذلك .

تمت الدورة بحضور حامد شيخ الخفر نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب الصلعا والمستشار أحمد الجرف حيث قاما بالترحيب بالضيوف ثم تقديم الدكتورة الفاضلة لتبدأ فاعليات الدورة.

وأقيمت الدورة على مدار ساعتين اشتلمت على عدة موضوعات هامة تخص السيدات والأطفال وكل أفراد الأسرة في الإسعافات الأولية وشهدت حضور كثيف من خلال طلاب المدارس والمشرفات الخاصة بهن بالإضافة إلى موظفات ومدرسات وربات بيوت.

وقدم الحضور الشكر والتقدير للدكتور محمد أبو الفتوح سعد على اهتمامه وتواصله الدائم وتيسير كافة الصعاب في هذا الشأن وله الفضل في دعوة هذه الكوادر الكبيرة في هذا المجال الهام وتنظيم الدورات وإدارة مركز الشباب التزاما منها بدورها المجتمعي في إطار التوعية الصحية وتوفير هذه الدورات بشكل مجاني وبدون مقابل لأهالي قرية الصلعا.



كما قدمت إدارة مركز الشباب الشكر إلى أشرف بخيت مدير الهلال الأحمر المصري بسوهاج والدكتور فتوح عبد الحميد على تعاونهم مع المركز ومشاركتهم المجتمعية والتوعوية في مجال الصحة العامة ودورات الإسعافات الأولية.على أمل التعاون في المستقبل في إعداد دورات وندوات وفعاليات تخدم الأهالي بالقرية وفي كل ربوع محافظة سوهاج.



وصرح مجلس إدارة مركز شباب الصلعا إن الدورة كانت ذات فائدة للحضور من حيث نشر الثقافة والتوعية الصحية في أمور متعلقة بالحياة اليومية. ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى تكرار مثل تلك الدورات وغيرها عمليا بناء على طلب الحضور .