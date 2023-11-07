لوحة عمرها 89 عامًا ونسخة أصلية من «الموندين الفرنسي».. بالمتحف القومى بالاسكندرية

" لوحة زيتية عمرها 89 عاما ونسخة أصلية نادرة من كتاب الموندين الفرنسى، مقتنيات نادرة تعرض لأول مرة فى معرض" قصر باسيلى 110 طريق الحرية، المعروف حالياً بالمتحف القومى فى الاسكندرية، والذى يستمر فى استقبال الزائرين حتى نهاية نوفمبر الجاري ويجري تنظيمه بالتعاون بين متحف الإسكندرية القومي ومركز الدراسات السكندرية (المركز الفرنسي للآثار).

وقال الدكتور إبراهيم درويش، مدير متحف الاسكندرية القومى، مؤسس إدارة الآثار الغارقة فى مصر، والذى افتتح المعرض المؤقت لقصر الشامى أسعد باسيلى باشا، (متحف الاسكندرية القومى حالياً)، إنه سعيد بدعوته لافتتاح المعرض رغم ترك المنصب منذ قرابة 11 عاماً ، مشيرا الى أن المعرض المؤقت يضم مجموعات كبيرة من الصور الشخصية لمالك قصر باسيلى والتى كانت بحوزة مركز دراسات الاسكندرية، محتفظاً بها حتى تم اهدائها رسمياً الى المتحف.

وأضاف درويش، أن أسعد باسيلى الذي كان يمتلك القصر قام ببيعه للسفارة الأمريكية فى عام 1955 بمبلغ 55 ألف جنيه خوفاً من أن يتم تأميم المبنى، فيما قامت السفارة فى عام 199 ببيعه للمجلس الأعلى للآثار فى وزارة السياحة والآثار بمبلغ 12 مليون جنيه فقط على الرغم من أنه كان معروضا عليها 30 مليون جنيه، ولكن شريطة ألا يتم هدم المبنى وتحويله الى متحف والاحتفاظ بالحديقة الخلفية للقصر.

وأضاف درويش، من تفريغ متحف الاسكندرية القومى من معظم القطع الأثرية الخاصة بالآثار الغارقة لعرضها فى المتحف اليونانى الرومانى قبل افتتاحه رسمياً فى أكتوبر الماضى، منتقداً مصممى سيناريو العرض المتحفى فى المتحف اليونانى خاصة وأنه مكتفى بآثاره الموجودة فى المخازن وكان من الممكن الاستعانة بها بدلأً من تفريغ متاحف لإنشاء متحف جديد مثلما تم فى المتحف القومى حيث تم استعارة تمثال ايزيس ومعظم قطع الآثار الغارقة واللوحة الرئيسية.

وشارك فى الافتتاح، دينيس زرفوداكي، راعي احتفالية أيام التراث السكندري، والدكتور توما فوشيه مدير مركز الدراسات السكندرية، وأشرف القاضي مدير عام متحف الإسكندرية القومي، بحضور كل من، قناصل دول الصين وتركيا ولبنان فى الاسكندرية .

وقال القاضى، أن المعرض يحكي قصة مالك قصر متحف الإسكندرية القومي ، أسعد باسيلي باشا، وذلك من خلال عدد من الصور واللوحات والوثائق الأرشيفية التي تعرض لأول مرة حيث تضمن المعرض، لوحة زيتية لأسعد باسيلي باشا ترجع لعام ١٩٣٤ عمرها 89 عام، تم اهدائها لمتحف الإسكندرية القومي، والتي حملت توقيع الفنان الإيطالي، أرتور زانييري، والذي عاش واستوطن الإسكندرية من ضمن الفنانين الاجانب من الجاليات المختلفة ، ومجموعة من المقتنيات التي تخص مركز الدراسات السكندري وهي عبارة عن لوحة زيتية أخرى لأسعد باسيلي بالحجم الطبيعي ترجع أيضا لعام ١٩٣٤ والتي حملت هذه المرة توقيع الفنان " جورج صباغ "، و نسخة أصلية من كتاب الموندين الفرنسي، مجموعة من الصور الفوتوغرافية النادرة التي تعرض أسرة أسعد باسيلي، مجموعة من الوثائق الأرشيفية التي تحكي لنا قصة مالك قصر المتحف، بالإضافة لمجموعة من المطبوعات تتضمن سيرة ذاتية لأسعد باسيلي وأسرته ورسم معماري لواجهة قصر المتحف والمباني التي شيدها أسعد باسيلي.