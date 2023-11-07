حملة مكبرة لإزالة التعديات بمركز قوص بقنا

أكد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص تواصل جهودها في التصدي لكافة اشكال التعديات علي أراضي الرقعة الزراعية واراضي املاك الدولة، من خلال تنفيذ حملات يومية لازالة تلك التعديات بمختلف قري ونجوع المدينة.

وقال رئيس المركز، إنه تم تنفيذ قرار إزالة فورية لحالة تعدي علي ارض زراعية بحوض الساحل ٢ بناحية المقارين علي مساحة قيراط ونصف تقريبا. كما تم تنفيذ عدد ٢ حالة تعدي اخري علي ارض زراعية بنجع السباعي بحجازة بحري من علي مساحة ٢١ قيراط.

من ناحية أخرى صرح الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز، ان تم توزيع ٤ طن سكر علي منافذ بيع السلع التموينية التابعة للوحدات القروية، وذلك بهدف عرضها وبيعها للجمهور بسعر ٢٧ جنيها لكيلو السكر الواحد.

واوضح رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني، ان فور وصول هذه الكمية، امر رؤساء الوحدات القروية بسرعة تجهيز المنافذ التابعة لوحداتهم، مضيفاً انه تم توزيع هذه الكمية علي اربعة منافذ بيع هي منفذ بيع قروي الحراجية وحجازة وخزام والكلالسة، حتي يتمكن اكبر عدد ممكن من الاهالي في الحصول علي هذه السلعة الرئيسية وباسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في السوق المحلي بحولي ٤٠٪.