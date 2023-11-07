الرخصة الذهبية الهدف منها التسهيل على المستثمرين والمصنعين (شاهد)

قال الدكتور علاء علي، أستاذ الاقتصاد وعضو اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، إن الحصول على الرخصة الذهبية من قبل كان يحتاج التوجه إلى 13 جهة، مؤكدًا أن الإجراءات السابقة كانت تعطل الوقت وتستنزف الجهد ومرتفعة التكاليف.

وأضاف “علي” خلال حواره مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق الرخصة الذهبية من أكثر من عام للتسهيل على المستثمرين والمصنعين.

الرخصة الذهبية

ونوه إلى أن الرئيس السيسي أطلق الرخصة الذهبية للأنشطة الرئيسية في المشروعات القومية مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التكميلية المغذية للصناعات الكبرى.

وشدد على أن مصر تتمتع بتوافر مقومات تشجيع الاستثمار ومنها الإعفاء الضريبي وتخفيف أعباء المصدرين وانخفاض أسعار العمالة والطاقة وإتاحة الأراضي وتوفر البنية التحتية.

البيانات والمعلومات

وأشار إلى أنه يجرى الإعداد لمنصة إلكترونية يمكن من خلالها التقديم للحصول على الرخصة الذهبية، ومن شأنها إتاحة البيانات والمعلومات، وذلك لأن مصر أصدرت العديد من القوانين التي تحمل مزايا وحوافز عديدة للمستثمرين.

