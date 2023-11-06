جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن قدرات سلاح الجو

صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "دانييل هاجاري"، بأن سلاح الجو الخاص بالجيش قادر على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الإثنين.

ويأتي ذلك في وسط تصعيد الوضع الحالي في الشرق الأوسط بسبب الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة، وتدخل العديد من الأطراف الأخرى في المنطقة إلى الصراع.

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال يشن حاليًا غارة كبيرة على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم قصف 450 هدفًا في قطاع غزة الليلة الماضية.

وأكد جيش الاحتلال، أنه يجب على سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة المتاخمة للحدود مع لبنان التزام منازلهم وملاجئهم.

بايدن ونتنياهو يبحثان إمكانية وقف إطلاق النار في غزة

بحث الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، إمكانية وقف إطلاق النار التكتيكي في القتال والوضع في الضفة الغربية، حسبما أفاد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، مساء اليوم الإثنين.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية، أن أمريكا تراقب المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، مؤكدا أنها لا تكفي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنه "من المتوقع أن يغادر المزيد من الأمريكيين قطاع غزة".

وبحسب كيربي، سيتحدث نتنياهو وبايدن مرة أخرى في الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مسؤول أمريكي لشبكة سي إن إن الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أول مكالمة هاتفية منذ أكثر من أسبوع.