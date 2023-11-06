الإثنين 06/نوفمبر/2023 - 08:29 م 11/6/2023 8:29:51 PM

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يعمل جاهدًا على تنمية الاستثمار بالمحافظة ويفتح ذراعيه لكل مستثمر جاد، وعقب عودتى من الصين التقيت الشريف وعرضت عليه نتائج زيارتى وخاصة اهتمام الحكومة الصينية غير العادى ورغبتهم للاستثمار فى مصر وخاصة الإسكندرية لموقعها المتميز على البحر المتوسط فضلًا عن وجود ميناء دولى له سمعة عالمية وأيضًا بسبب تسهيل المحافظة لإجراءات الاستثمار.

وعرضت عليه رغبة مستر «لونج لومنج» رئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الشعبى لولاية تشاندوا الصينية عمل توأمة مع الإسكندرية، وهو الشخصية الأولى فى الأهمية بالولاية لأن نظام المقاطعات أو الولايات الصينية يعتبر المجلس الشعبى فوق الجهة التنفيذية ورئيس المجلس هو الحاكم للمقاطعة أو الولاية.

وعرضت على المحافظ رغبة عشرات الشركات الوطنية هناك العمل بالإسكندرية بسبب المناخ الجيد للاستثمار وحالة الاستقرار التى تعيشها مصر.

وحقيقة لم يفكر اللواء محمد الشريف طويلًا فى العرض لأنه يعشق تنمية الاستثمار فى الإسكندرية ووافق على التوأمة مع مقاطعة تشاندوا، كما رحب بالشركات الصينية الجادة والراغبة فى فتح فروع لها فى الإسكندرية، وكذلك تقديم تسهيلات للشركات الراغبة فى فتح توكيلات لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال.

وأبدى الشريف خلال اللقاء استعداده لتسهيل كافة الإجراءات فى حالة الحصول على جميع الموافقات خاصة أن العلاقات المصرية الصينية فى أعلى معدلاتها وأن الصين شريك أساسى معنا فى التنمية وأن مصر وقعت على اتفاقية الحزام والطريق (طريق الحرير القديم) وكذلك اشتركت مصر فى اتفاقية (بريكس) وذلك سوف يحدث تنمية لبلدنا مصر.

ورحب الشريف خلال اللقاء بتشغيل آلاف الشباب فى هذه الشركات بما يعود علينا بالنفع ويقلل من ارتفاع الأسعار الناجمة من الحروب القائمة ويحدث انتعاشة للاقتصاد المصرى والإسكندرية بصفة خاصة طالما أن هذه الشركات اختارت الإسكندرية للعمل بها.

حقيقة الشريف كان إيجابيًا ومتعاونًا مع الجانب الصينى لأقصى درجة بما يحقق مكاسب كثيرة لجميع الأطراف.

الجدير بالذكر أن «لونج لومنج» ومع وفد من أعضاء المجلس الشعبى ورئيس هيئة موانئ تشاندوا ووفد من المسئولين سيلتقون اللواء محمد الشريف الأسبوع الحال».. كل التوفيق لبلدنا الحبيبة مصر والإسكندرية خاصة.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية