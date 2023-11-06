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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

معرض النقل الذكي..  ورشة عمل حول أثر محاور النقل على التنمية الشاملة

ورشة عمل
ورشة عمل

عقد اليوم  ورشة عمل أعدتها الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل احدى هيئات وزارة النقل بعنوان أثر محاور  النقل على التنمية الشاملة ( العمرانية والزراعية والصناعية ) 

 

وتم استعراض خلال ورشة العمل  نموذج المحور (القوس الشرقي الطريق الإقليمي وخط القطار الكهربي الخفيف وكذا خط السكة الحديد الجارى إنشاؤه الروبيكى العاشر) والمحور الثانى وهو محور الضبعة. 


واستعرضت الورشة منهجية العمل في الدراسة ونتائج حجم التنمية ونسب التغير   وأثره البالغ في القيمة المضافة لقيمة الأراضى  والوحدات السكنية  كما تم استعراض الممارسات الدولية في الاستفادة من القيمة المضافة الناتجة عن التنمية في تمويل مشروعات أخرى للنقل   وفيما يلى الرابط الخاص لاطلاع المواطنين على نتائج الدراسة للمحورين

 

وقد حضر الورشة لفيف من ممثلي وزارة الإسكان وهيئة تخطيط عمراني بالإضافة إلى ممثلى وزارة النقل وهيئة تخطيط مشروعات النقل وبعض الاستشاريين وذوى الخبرة في هذا المجال.

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