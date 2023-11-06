إزالة 71 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف التعديات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، بإزالة كافة التعديات على رقعة الأرض الزراعية ،والحفاظ عليها من التبوير أو البناء بإعتبارها أمن قومي.

والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات داخل مراكز وقرى المحافظة ، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ، بتقديم الموظفين المتقاعسين و المخالفين للنيابة العامة والجهات المختصة ، وتطبيق القانون على المتعدين، من جانبها، نفذت الوحدات المحلية في (سمالوط –المنيا- مغاغة)، حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 34 حالة تعدِِ بالبناء المخالف .

منها، 8 حالات تعدِِ على الأراضي الزراعية بقريتي (قلوصنا- منقطين) بمركز سمالوط، إلى جانب إزالة 10 حالات تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية ، بقرى ، (البرجاية - دمشير - صفط الخمار)، بمركز المنيا، وإزالة 16 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بقريتي ،(ميانة – طنبدى- شم- آبا) بمركز مغاغة.

وفى مراكز (بنى مزار – مطاى - ديرمواس)، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 37 حالة تعدِِ ، منها 24 حالة تعدِِ على أراض زراعية وبناء مخالف في بني مزار ،بقري ،(شلقام – الحسينية- أبو جرج- بنى على – صندفا ) وبحي شرق المدينة، وفى مطاى تم إزالة 11 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية (منبال – بردنوها)، وحى غرب المدينة ، وإزالة حالتى تعدِِ بقرية دلجا مركز ديرمواس، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.