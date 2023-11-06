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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قصة المثلث الأحمر المقلوب المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي

المثلث الأحمر المقلوب
المثلث الأحمر المقلوب

 رمز المثلث الأحمر المقلوب، انتشر في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار حالة من الجدل بين رواد هذه المواقع، البعض تساءل عما يشير إليه الرمز، والبعض الآخر تفاعل معه بعبارات الدعم للقضية الفلسطينية.

 

وبحسب ما ذكره بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المثلث الأحمر المقلوب يشير إلى الأهداف التي تدمرها الفصائل الفلسطينية في دفاعها عن غزة، ومواجهة الهجمات الإسرائيلية، وقد تأكد هذا التفسير بتداول فيديوهات من المعارك الدائرة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تظهر فيها الفصائل الفلسطينية وهي تضع علامة مثلث أحمر مقلوب على الأهداف التي تدمرها.

 

ويرمز المثلث الأحمر المقلوب إلى استراتيجية المسافة صفر، وهي استراتيجية تطبق عندما يكون هناك تداخل بين طرفي الحرب، وتكون عملية الحرب داخل بناية واحدة، أو مربع واحد، أو بمعنى آخر يبتعد الطرفان عن بعضهما عدة أمتار فقط، ويتراوح مجال المواجهة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، إلى 50 أو 75 أو 100 متر على الأكثر.

 

 

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