إزالة فورية لحالة تعد بنجع الحجر فى قنا

نجحت الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو بقنا، اليوم الاثنين، برئاسة وائل ابو العباس، بتنفيذ حالة إزالة على مساحة 12 سهم حالة تعد على أرض أملاك خاصة زراعة عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية نجع الحجر.

وأوضح العميد طارق لطفى ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضى الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضى الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.