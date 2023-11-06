الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

الفيروس المخلوي التنفسي
الفيروس المخلوي التنفسي

ينتشر الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) بشكل شائع خلال فصلي الخريف والشتاء، ويصيب الجهاز التنفسي السفلي، مثل الشعب الهوائية والرئتين.

ويمكن أن يسبب الفيروس المخلوي التنفسي أعراضًا خفيفة في معظم الحالات، ولكن يمكن أن تكون خطيرة بالنسبة للرضع والأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. يجب استشارة الطبيب إذا ظهرت أي أعراض على الطفل.

 

الأعراض الرئيسية

 

تشمل الأعراض الرئيسية للفيروس المخلوي التنفسي ما يلي:

السعال

سيلان الأنف

العطس

الصفير

الحمى

 

الأعراض لدى الرضع والأطفال الصغار

الانزعاج أو التهيج

قلة الشهية

الحد الأدنى من الاهتمام بالأنشطة

تغيرات في نمط التنفس

قد يحتاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر إلى الإقامة في المستشفى إذا أصيبوا بفيروس RSV، خاصة إذا كانوا يعانون من مشاكل صحية مزمنة أخرى.

 

 

 الأعراض الشديدة:

التنفس الصاخب

اللون الأزرق أو الرمادي على الشفاه والفم والأظافر

التنفس من البطن

التنفس قصير أو سطحي أو بطيء أو سريع

يتوقف أثناء التنفس

الوقاية

 

يمكن الوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي عن طريق:

غسل اليدين جيدًا

العطس أو السعال في منديل

تطهير الأسطح والألعاب والدمى القماشية

 

 

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