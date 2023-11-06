الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المدير العام لسكك حديد المغرب:

قطارات المغرب تعمل بطاقة الرياح خلال 2024

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد محمد ربيع - المدير العام لسكك حديد المغرب، أن التجربة المغربية في كهرباء الخطوط تعد تجربة فريدة من نوعها ونتقاسمها مع أشقائنا في مصر والعالم، مشيرا أن شبكة القطارات في المغرب 3800 كيلومتر، 80%  منها كهربائية، وهناك خط واحد فقط 20 % من الشبكة بالوقود يتم حالياً مشروع لتحويله الي كهربائي.

جاء ذلك خلال جلسة وسائل النقل ذات الجر الكهربائي من أجل نقل أخضر ومستدام، والذي يديرها ألكسندر بوسون، المدير الإقليمي للسكك الحديدية في الشرق الأوسط، شركة هيل إنترناشيونال ضمن فعاليات اليوم الثاني المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .

وأضاف أن كهرباء خطوط السكك الحديدية في المغرب مشروع بدأ منذ 100 عام تقريبا، ويمكن القول إن المغرب حالياً في الجيل الرابع من الخطوط الكهربائية، ووصلنا إلى خطوط فائق السرعة 220  كيلومتر في الساعة، وأول  بلد افريقي لديه خطوط لقطار فائق السرعة 350  كيلومتر في الساعه، مشيراً إلى أن جميع التصاميم المستقبلة للمشروعات الجديد في المغرب كلها كهربائية 100 %.

وأشار إلى أهمية الاعتماد على مصدر متجدد للطاقة الكهربائية وأن التجربة المغربية من خلال الاتفاق مع مورد للطاقة البديلة، أن يتم تشغيل القطار الفائق السرعة بطاقة الرياح، وخلال 2024 كل القطارات سيكون مصدر الطاقة الكهربائية من خلال الريح والتي تتميز بأنها منخفضة الكاربون وكلفتها أقل.

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