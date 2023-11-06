ختام فعاليات معسكر برنامج مشواري للنشء بمركز شباب كفر أبو الديب

اُختتمت فعاليات معسكر تدريب مشواري لتنمية المهارات الحياتية للنشء بمركز شباب كفر أبو الديب التابع لإدارة شباب الإبراهيمية، وتم تدريب المستفيدين من النشء من سن (١٠-١٤) سنة على مهارات "التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي وغير اللفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم" من خلال سفراء برنامج مشواري بمحافظة الشرقية، ومتابعة منسق البرنامج "أيمن حمدي".

ويتم اشتراك النشء بالمعسكر التدريبي من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة من خلال الرابط التالي لمعرفة موعد وأقرب مركز شباب يتم التدريب فيه.

https://www.facebook.com/groups/261798429351845/?ref=share_group_link

وتنفذ معسكرات البرنامج التدريبي "مشواري" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، وجيهان رشوان مدير الإدارة العامة لتدريب الشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الادارة العامة للشباب، منسق البرنامج أيمن حمدي.

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