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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ورشة عمل لـ الإسباني ميجيل تاراباجا بأوبرا الإسكندرية

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

 

 أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع سفارة أسبانيا بالقاهرة، ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا حضرها طلاب مركز تنمية المواهب باوبرا الاسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى فصل الجيتار تدريب الدكتور احمد عبد الرحمن . 

تفاصيل ورشة عمل ميجيل تاراباجا

 

تضمنت الورشة استعراضًا لعدد من تقنيات العزف على الة الجيتار كما ألقت الضوء على مراحل تطور الالة واشهر من لعبها الى جانب التعريف بامكاناتها ومساحات نغماتها وغيرها من الموضوعات الموسيقية. 

وقد أشاد الحاضرون من طلاب المركز بالمعلومات التى تم طرحها خلال الورشة مؤكدين مساهمتها فى تطوير مهاراتهم واشاروا الى القيمة الفنية المميزة للتواصل مع العازف الاسبانى ميجيل تاراباجا الذى قدم بعدها حفلا علي مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " .

 ومن المقرر ان يقيم حفلا اخر فى الثامنة مساء الخميس 9 نوفمبر على المسرح الصغير باوبرا القاهرة يضم مجموعة من اهم المؤلفات الاسبانية والمكسيكية لالة الجيتار 

 

 

 

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