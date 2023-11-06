حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بسوهاج والمنشاه

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، والإدارات الزراعية بحملات مكبرة لإزالة التعديات على الراضي الزراعية، وقد أسفرت عن إزالة 20 حالة تعد على مساحة فدان و21 قيراط.







يأتي ذلك فى إطار الحملات المكثفة التى تشنها محافظة سوهاج، بالتعاون مع مديرية الأمن، والزراعة لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للتصدي بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





وأوضح اللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام للمحافظة، أن الحملات استهدفت قرى أولاد سلامة، والدويرات، والزوك بالمنشاه، وقرية الروافع بمركز سوهاج، مشيرا إلى إزالة 12 حالة تعد على مساحة 9 قراريط بمركز المنشاه، و8 حالات تعد على مساحة فدان ونصف بمركز سوهاج، وذلك فى حضور اللواء أحمد فجر نائب مدير أمن سوهاج، واللواء مجدى سليم مساعد مدير أمن سوهاج للأمن، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وأحمد أبو همام رئيس مركز ومدينة المنشاه، وممثلى الإدارات الزراعية، وقوات الشرطة من مركزي سوهاج والمنشاه.