ازالة 12حالة تعدى على مساحة 8 قراريط اراضى زراعية بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، اليوم الاثنين، برئاسة اشرف انور رئيس المركز، حملة نكبرة لازالة التعديات الواقعة بالبناء المخالف بناحية قروى السلامية ، حيث تم ازالة عدد 12 حالة تعدى على مساحة 8 قيراط، بناء مخالف على ارض زراعية عبارة اسوار بالطوب الابيض البلوك ومونة الاسمنت .

جاء ذلك بحضور طلعت على عبد الشافى ، عماد الدين محمود نائبا رئيس المركز ، و منال همام رئيس الوحدة المحلية لقرية السلامية والعميد مأمور مركز شرطة نجع حمادى وقوة امنية من مركز شرطة نجع حمادى ، والمهندس محمد فؤاد مدير الادارة الزراعية ، والمهندس محمد الملقب مسئول خماية الاراضى بالادارة الزراعية بنجع حمادى ومختص المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية بالمركز ومسئول التنظيم بالوحدة وفنى التنظيم بالقرية .

و ذلك تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والشعب.

من جانبه اكد انور، ان لاتهاون فى التعدي بالبناء على الارض الزراعية ويتم التعامل الفورى والسريع عند ورود اى بلاغ او رصده عن طريق وحدة المتغيرات المكانية وذلك حفاظا على حق الدولة والمواطن وحفاظا على الرقعة الزراعية .

يأتى ذلك بناءا على تعليمات اللواء اشرف الداودى محافظ قنا بالتعامل مع ملف التعديات علي الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة، و لن يسمح بأية تعديات، وان يتم إزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لضمان عدم تكرار حالات التعدي مرة أخرى.