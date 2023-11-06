تنظيم ورشة خياطة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر فى أسيوط

انطلاقاً من أهمية دعم المرأة المصرية في كافة المجالات تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية للمرأة وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.



يواصل قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة تقديم ورش التفصيل والخياطة لمصممة الازياء حفيظة سعد.



قدمت شرح مفصل لبدايات التفصيل والخياطة وكيفية القص علي الباترون واستخدام أدوات الخياطة من خلال كيفية القص علي الباترون عمليا واخذ المقاسات وتنفيذ الشكل البدائي للقطعة قبل تفصيلها حيث قدمت العديد من النماذج التفصيل والخياطة

ثم تحدثت حفيظة سعد عن أهمية الابتكار والابتعاد عن التقليد في مجال الموضة، وذكرت أن المصممة يجب أن تكون مبدعة وتستخدم مهاراتها الخاصة لابتكار تصاميم فريدة وجذابة.



وعلى مدى أسابيع عدة، تعلمت السيدات المشاركات في ورشة العمل كيفية قص القماش وتجهيزه وتنفيذ الأساور والأزرار والياقات وغيرها من التفاصيل الرئيسية التي تضفي على القطعة لمسة نهائية رائعة.



تعكس هذه الأنشطة التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتعزيز المشاركة والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية عن طريق توفير فرص تعليمية وتدريبية لتطوير مهاراتها الفنية والحرفية.



وتعمل الهيئة أيضًا على تعزيز الثقافة المصرية والاحتفاء بالتراث والفنون التقليدية، حيث يتم خلال هذه الأنشطة توفير فرص للسيدات لاستعادة التقنيات التقليدية في الخياطة والتفصيل وتكوينها في صناعة الموضة.



تضع هذه الورش التدريبية الضوء على دور المرأة المصرية في مجال الموضة، وتؤكد على أهمية تعزيز مشاركتها وتمكينها في هذا القطاع المهم في الاقتصاد المصري.



إن تطوير مهارات المرأة في مجال الموضة ليس فقط يساهم في تمكينها اقتصادياً، بل يساهم أيضًا في تعزيز الصناعة المحلية وتعزيز الهوية الثقافية المصرية.

جانب من ورشة التفصيل والخياطة

جانب من ورشة التفصيل والخياطة