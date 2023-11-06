"الاتجاهات المعاصرة في المسرح المصري" ندوة بنادى أدب قصر ثقافة أسيوط

في ليلة استثنائية وفي ضيافة نادى أدب قصر ثقافة أسيوط اجتمع نخبة من نجوم الفن والأدب في الملتقي الأدبي ضمن باقة من الفاعليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

شهد قصر ثقافة أسيوط ملتقي ثقافي تحت عنوان "الإتجاهات المعاصرة في المسرح المصري" ضمن فعاليات برنامج الإبداع الأدبي لنادي الأدب بثقافة أسيوط برئاسة الأديب رأفت عزمى رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بقصر ثقافة أسيوط

بحضور ضياء مكاوى مدير عام الثقافة بأسيوط والمخرج الفنان خالد ابو ضيف و المايسترو حسام حسني والأديب ايمن رجب طاهر والاديب الدكتور سيد عبد الرازق والمهندس الفنان ناصر قرنة والشاعرة شاديه حفظى والاديبة الدكتورة فاطمة الشريف والفنان محمد يسرى والفنان محمد لطفي عثمان وأحمد حمزة مدير قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر وسيد عبدالعزيز مدير العلاقات العامة بالفرع ونخبة من أدباء وفناني ومبدعي وشعراء ومثقفي اسيوط

بدأت فعاليات الملتقى بكلمة ترحيبية للأديب والكاتب المسرحي نعيم الاسيوطي عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر مؤكداً أن المسرح أبو الفنون وهو لوحة متكاملة من الأداء الجسدي والصوتي مع الضوء والموسيقى والفن التشكيلي وسواها من عناصر التقنية الحديثة والتي تتشكل في تكوينات درامية يبدعها تصور مخرج تجسيداً لخيال مؤلف وينفذها مبدعي المسرح من الفنانين مؤكداً بأهمية الرؤية والإخراج المسرحي

وتناول المخرج المسرحى الفنان احمد طه حديثه حول الإتجاهات المعاصرة في المسرح المصري موضحاً تطور المسرح واتجاهاته المعاصرة واهتمام الدولة المصرية بالمسرح والفن الذى ينبع من وجدان المبدعين موجهاً بأهمية رسالة المسرح ودوره في الحفاظ على الهوية المصرية والتأثر بالأدب العربي والعالمي

بينما تحدث طه حول الإلهام والإبداع والابتكار والتجديد في المسرح المصري المعاصر كونه بأنه رسالة خاصة للجمهور تصل إلي اعماق القلوب بدون حواجز مؤكداً أن مصر تفخر بوجود عدد من المبدعين الشباب في مجال المسرح وخاصة في الاخراج المسرحي

وأضاف ضياء مكاوى مدير عام الثقافة بأسيوط خلال كلمته - بأن الثقافة تفتح ذراعيها لكل المبدعين منوهاً عن وجود مجموعة من المبدعين الشباب اللذين تحظي بهم محافظة اسيوط وقد شاركوا في مشروع" ابدأ حلمك " الذى كان بمثابة نقطة انطلاقة للفن في صعيد مصر ونقطة تحول في مسار حياتهم بشكل قوى ومؤثر

واختتمت فعاليات الملتقي بتكريم المخرج الفنان احمد طه حيث قدم المخرج الفنان خالد ابو ضيف درع من نادى التثقيف المسرحي بينما قدم الأديب رأفت عزمى شهادة تقدير من نادى أدب قصر ثقافة أسيوط

جانب من الأمسية الأدبية

جانب من الأمسية الأدبية