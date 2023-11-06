طالبات المعهد الأزهرى في ضيافة ثقافة أبنوب

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لتقديم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

استقبل بيت ثقافة أبنوب برئاسة محمود عبدالرؤوف طالبات المعهد الأزهرى بابنوب بدأت الزيارة بتفقد المكتبة وتم عمل مطالعات أدبية للعديد من الكتب والمجلات المتنوعة

واستمعت الطالبات إلى شروحات مفصلة عن الأعمال الأدبية المتوفرة في المكتبة، بما في ذلك الروايات والشعر والمسرحيات. كما قامت الطالبات بنقاشات مثمرة حول الكتب التي قرأوها أو يودون قراءتها في المستقبل.

وبعد ذلك، تم تنظيم ورشة عمل فنية للطالبات في قاعة المسرح بالبيت، حيث قامت فرقة فنية بتقديم عروض تعليمية وتفاعلية في المسرح والتمثيل. تعلمت الطالبات مفاهيم أساسية حول فن التمثيل وتجربوا التعبير عن الأدوار المختلفة من خلال تمارين عملية.

وعلاوة على ذلك، نظم بيت الثقافة زيارة لمعرض فني يعرض أعمال فنانين محليين وإقليميين. تعرف الطالبات على مختلف أشكال الفن، بما في ذلك الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي. وتمكنت من التفاعل مع الأعمال الفنية وطرح أسئلة للفنانين.

وقد أبدى الطالبات إعجابهن الكبير بهذه الفعاليات الثقافية والفنية. وأعربن عن رغبتهن في المشاركة في المزيد من هذه الأنشطة في المستقبل. وتهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز الوعي الثقافي والفني لدى الشباب وتشجيعهم على اكتشاف المزيد من التجارب الثقافية.

ومن المتوقع أن تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنظيم المزيد من الفعاليات الثقافية والفنية في إقليم وسط الصعيد الثقافي، بهدف تعزيز الحياة الثقافية والفنية في المنطقة وتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة فيها.