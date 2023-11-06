نادى أدب القوصية ينظم امسية شعرية وأدبية

شهدت ثقافة القوصية ليلة إبداع أدبية جديدة ضمن باقة من الفاعليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

شهد خلالها بيت ثقافة القوصية برئاسة ياسر ماهر امسية شعرية ضمن فعاليات برنامج نادى أدب القوصية برئاسة الشاعر مدثر الخياط وباشراف الشاعر اشرف رشاد حامد

ترأس اللقاء الشاعر مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة القوصية وبحضور الشاعر ابراهيم فرغل والشاعر احمد كامل والشاعر محمود عطيه والشاعر عبد الجواد ابو جبل والشاعر محمود ابوزيد والناقد حازم شلقامي والشاعر اماني كمال والقاصة ساره الشيخ ونخبة من أدباء وفناني ومبدعي القوصية

حيث تبارى الأدباء بقصائدهم الشعرية والتي تنوعت ما بين الفصحى والعامية بجانب تقديم العديد من المداخلات الثرية للأدباء الشباب ومناقشة القصائد الشعرية للمواهب الادبية الشابة

وشهدت الليلة الشعرية حضورا جماهيريا كبيرا من المهتمين بالشعر والأدب في مدينة القوصية والمناطق المجاورة. وقد قدم في الأمسية مجموعة من الشعراء الموهوبين الذين أبدعوا في قصائدهم وأبهروا الحضور بمواهبهم الشعرية الفذة.

انطلقت الأمسية الشعرية بكلمة ترحيبية من الشاعر مدثر الخياط، رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة القوصية. وقد أشاد الخياط في كلمته باستمرارية فعاليات نادي الأدب القوصية ودورها في تعزيز الثقافة والأدب في المنطقة. كما شكر الحضور على حضورهم الكريم ودعمهم المستمر لهذه الفعاليات الثقافية.

ثم تلا ذلك مجموعة من الشعراء الشباب الذين قدموا قصائد تعبر عن مشاعرهم وأفكارهم بأسلوب راقي ومبتكر. وقد أظهروا موهبتهم الفطرية في استخدام اللغة والتلاعب بالكلمات لإيصال رسائلهم بشكل فني ومميز.

وكان من بين الشعراء المشاركين في الأمسية الشعرية الشاعر ابراهيم فرغل والشاعر احمد كامل والشاعر محمود عطية. وقدموا قصائد تناولت مختلف المواضيع من الحب والوطن والحياة. كما قدموا قصائد تعبر عن تجاربهم الشخصية وآلامهم وأفراحهم بأسلوب عاطفي يلامس قلوب الحضور.

تفاعل الحضور بشكل كبير مع القصائد المميزة وقد قاموا بتقديم التصفيق الحار والتشجيع للشعراء. وقد أعرب الحاضرون عن إعجابهم الشديد بمستوى الأداء والتعبير الفني الممتاز الذي قدمه الشعراء.

وبهذا الحدث الثقافي الناجح، تعززت مكانة القوصية كواحدة من المراكز الثقافية الهامة في مصر وفي العالم العربي عموما. وتؤكد هذه الفعالية التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنظيم فعاليات متنوعة وجذابة لتعزيز الحضور الثقافي وتنمية المواهب الشعرية والأدبية في المنطقة. ونتطلع للمزيد من الفعاليات الشعرية والأدبية التي ستقدمها الهيئة في القوصية والمناطق الأخرى.

جانب من الأمسية الشعرية

جانب من الأمسية الشعرية