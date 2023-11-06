ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر فى أسيوط تنظم ورشة "فنية للأطفال"

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

نظم قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة مجموعة من الاطفال وتم تنفيذ ورشة فنية للأطفال قدمتها الفنانة ولاء فرحات حيث تم تنفيذ اللوحات الفنية مع الأطفال

وتهدف هذه الأنشطة الثقافية والفنية إلى تنمية قدرات الأطفال الفنية والإبداعية، وتشجيعهم على التعبير الفني والتفكير الابتكاري من خلال الرسم والتلوين والتصميم. وتعتبر ورشة الفن التي قدمتها الفنانة ولاء فرحات فرصة قيّمة للأطفال لاكتشاف قدراتهم ومواهبهم الفنية، وتعزيز ثقتهم في أنفسهم كفنانين.

قدمت الفنانة ولاء فرحات للأطفال تقنيات وأساليب جديدة للرسم، وعرضت عليهم مجموعة متنوعة من الأدوات والمواد الفنية، مما ساعد في توسيع آفاق الأطفال وإلهامهم للتعبير الفني. قامت الفنانة بإرشاد الأطفال وتقديم النصائح والتوجيهات لهم خلال الورشة، مما ساعدهم على تطوير مهاراتهم وتحسين قدراتهم الفنية.

وتعتبر هذه الأنشطة الثقافية والفنية فرصة مهمة لتعزيز الثقافة الفنية لدى الأطفال وتحفيز اهتمامهم بالفن والثقافة بصفة عامة. كما تساهم هذه الورشة في تنمية القدرات الإبداعية للأطفال وتعزيز تفكيرهم الابتكاري والتعبير عن أنفسهم بطرق مختلفة. وتساعد هذه الأنشطة أيضًا في بناء شخصية الطفل وتعزيز ثقته في نفسه وقدراته.

من المهم أن يتم تنظيم مثل هذه الأنشطة الثقافية والفنية بشكل منتظم وبإشراف كفء ومتخصص، حيث تساهم في ترسيخ قيم الثقافة والفن في قلوب وعقول الأطفال والشباب. ويجب أيضًا تشجيع المشاركة المستدامة والمستمرة في هذه الأنشطة من قبل الأطفال وأولياء أمورهم، لكي يتمكنوا من الاستفادة الكاملة من الفوائد الثقافية والتعليمية التي تقدمها.

بالتالي، يمكن القول أن تنظيم ورشة فنية للأطفال في قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر يمثل جهود مشرفة في تعزيز الثقافة الفنية لدى الأطفال وتنمية قدراتهم الإبداعية والتعبيرية. ونأمل أن تستمر هذه الأنشطة بشكل منتظم وتشمل مزيدًا من الفعاليات الثقافية والفنية التي تساهم في إغناء الحياة الثقافية في مجتمعنا.

جانب من ورشة فنية للأطفال

جانب من ورشة فنية للأطفال