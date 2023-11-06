"أبرز أخطاء نحوية يقع فيها المبدعين" على مائدة الحوار بأسيوط الجديدة

شهدت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة برئاسة شيماء عبدالعال أمسية أدبية خاصة لنادى أدب أسيوط الجديدة برئاسة الشاعر سيد سليم و بإشراف الفنان محمد عبد المجيد ميسرة.



وتم مناقشة موضوع الأخطاء النحوية التي يقع فيها الكثير من المبدعين في أعمالهم الأدبية مع اللغوي الشاعر الكبير محمد نجار و قدم الناقد الأديب محمود صلاح سلام مداخلة حول أهمية الاهتمام باللغة العربية وضرورة الحرص على الاستخدام السليم للنحو والصرف في النصوص الأدبية.

استعرض المحاضر مع الجمهور بعض الأمثلة العملية عن الأخطاء الشائعة وأشار إلى أهمية تجنبها لضمان جودة النصوص الأدبية وبحضور ومداخلات ثرية لأعضاء النادى الأدباء الكبار الاديب المسرحى درويش الأسيوطي و الشاعر سيد سليم و الشاعر احمد الشافعى و الشاعرة حفيظة العطيفى و الأديبة عبير كيلاني و المواهب الواعدة محمد و جنى الكاشف

شارك في النقاش الشاعر واللغوي محمد نجار الذي قدم بعض النصائح والتوجيهات للكتاب والشعراء للتحسين من جودة أعمالهم الأدبية من الناحية النحوية. تفاعل الحضور بنشاط مع الموضوع وأبدوا إعجابهم بالنقاش الثري الذي أثرى معلوماتهم اللغوية وساهم في تطوير قدراتهم الكتابية.

تحدث الشاعر سيد سليم، رئيس نادي أدب أسيوط الجديدة، عن أهمية هذه الأمسية الأدبية في دفع المبدعين والكتاب لتجنب الأخطاء النحوية المشتركة وتحسين كتاباتهم. أعرب عن شكره للهيئة العامة لقصور الثقافة على تنظيم هذه الفعالية ودعمها للحركة الأدبية في إقليم وسط الصعيد الثقافي.

توجت الأمسية بتكريم بعض الأعضاء المميزين في نادي أدب أسيوط الجديدة عرفانًا بإسهاماتهم الفنية والثقافية. كانت هذه المناسبة فرصة للاحتفاء بالمواهب المحلية وتشجيعهم على الاستمرار في التطوير والتألق في مجال الأدب والثقافة.

من المتوقع أن تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية في إقليم وسط الصعيد الثقافي. تهدف هذه الفعاليات إلى تشجيع الإبداع والمواهب الشابة وتوفير بيئة مشجعة للكتاب والفنانين في المنطقة. يأمل المشاركون في أن تظل هذه الجهود الثقافية المستمرة تساهم في إبراز الهوية والثقافة المحلية ورفع الوعي الثقافي في المجتمع.

جانب من الأمسية الثقافية

جانب من الأمسية الثقافية