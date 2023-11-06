نادى القصة بأسيوط يناقش رواية "المزيفون"

قدم الشاعر ماهر مهران رواية "المزيفون" لمناقشتها علي مائدة نادى القصة بأسيوط والتي أقيمت بقصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان وذلك ضمن فعاليات برنامج نادى القصة بأسيوط برئاسة الأديب احمد راشد البطل.

جاء ذلك في إطار سعى الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني علي تقديم العديد من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

رواية المزيفون للروائي الاديب ماهر مهران أدارت اللقاء هويدا فراج بينما ناقشها كلا من الدكتورة أسماء عبدالرحمن أستاذ بكلية الآداب بجامعة أسيوط والأديب الدكتور محمود فرغلي

حيث تم مناقشة ما تضمنته الرواية حيث قال الدكتور محمود فرغلي أن الروائي ماهر مهران قد خرج عن النمط التقليدى للرواية فأحدث تغيير في مفهوم الرواية التي أعرفها مبتكرا شكلا جديدا للرواية تتسم بالتشويق والسلاسة وبلاغة السرد

بينما أضافت الدكتورة أسماء عبدالرحمن أن الرواية تتسم بمزيج من السرد الأدبي والتوثيق والتحليل النفسي والاجتماعي حيث أن الرواية تسعى إلى ترسيخ فكرة الإنسانية الواحدة التى يعمها الحب والقبول بين الكل برغم اختلاف الثقافات والأطياف والأديان والمذاهب وذلك عبر التناغم بين الجميع وليس التطابق فالاختلاف بين البشر لا يعنى الحرب لكن ما ينبغى أن يربطنا جميعا هو الحب

جاء ذلك بحضور الشاعر والمترجم محمد شافع مدير الخدمات الثقافية بفرع ثقافة أسيوط والأديب رأفت عزمي رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة أسيوط والاديب الدكتور احمد مصطفي علي والأديب ايمن رجب طاهر والروائي صابر فتحي عبد اللاه ونخبة من أدباء وشعراء ومثقفي اسيوط

جانب من الأمسية الثقافية

جانب من الأمسية الثقافية