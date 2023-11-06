فعاليات متنوعة للأطفال وتكريمات للموهوبين ضمن أنشطة ثقافة أسيوط

شهد قصر ثقافة أسيوط يومًا ثقافيًا متنوعًا حيث تم تنظيم عدة فعاليات للرواد برئاسة عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

بدأت الفعاليات بورشة فنية ممتعة للأطفال، حيث أتاحت لهم الفرصة للتعبير عن إبداعهم ومشاركة أفكارهم الفنية. وعقب انتهاء الورشة، تم عرض نتاج الأعمال الفنية في معرض خاص، لتسليط الضوء على مواهب الأطفال.

بالإضافة إلى ذلك، نظمت ورشة أخرى لرسم الوجوه، حيث تعلم الأطفال فن تزيين الوجوه بأشكال مبتكرة وملونة. وقاموا برسم أشكال ووجوه مختلفة، مما أضفى جوًا مرحًا ومليئًا بالألوان على القصر.

على مسرح القصر، تم تنظيم مسابقات ثقافية للأطفال، حيث تنافسوا في الإجابة عن الأسئلة الثقافية وحل الألغاز. وقدم الفنان محمد راتب عروضًا ماسكات عرائس رائعة، التي أدهشت الأطفال وأضفت بعدًا فنيًا إلى الفعالية.

ولم يقتصر البرنامج على الفن البصري فحسب، بل شمل أيضًا عرض للمخترع الصغير محمد عبد المنعم. قام محمد بعرض اختراعاته المدهشة أمام الحاضرين، مما ألهم الأطفال وشجعهم على تنمية الإبداع والابتكار في حياتهم اليومية.

في الختام، قدم الفنان محمد عبد الصبور عرضًا موسيقيًا مذهلاً، حيث قاد فريق كورال الأطفال في أداء مجموعة من الأغاني الوطنية. لقد تألق الأطفال بأصواتهم الجميلة وأدائهم المليء بالشغف والحماس، مما أضفى أجواء فرحة ووحدة وطنية على القصر.

بهذا القسط الثقافي المتنوع والممتع، نجح قصر ثقافة أسيوط في تقديم تجربة ثقافية رائعة للجميع، وخاصةً للأطفال الذين استمتعوا وتعلموا في هذا اليوم المليء بالأنشطة الفنية والترفيهية.

وختاما للفعاليات التي أقامها الفرع برئاسة ضياء مكاوي، ضمن أنشطة إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، تم تكريم الأطفال الموهوبين والمبدعين في عدة مجالات، كما تم تكريم المدربين القائمين على الأنشطة الصيفية تقديرا لما قدموه من محتوى ثقافي وفني.

جانب من العروض الفنية