"ثقافة بني مر" تنظم ورشة عن "كيفية اختيار القصات المناسبة للأجسام المختلفة"

انطلاقاً من أهمية دعم المرأة المصرية في كافة المجالات تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية للمرأة وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

يواصل قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة تقديم ورش التفصيل والخياطة لمصممة الازياء حفيظة سعد

قدمت شرح مفصل لبدايات التفصيل والخياطة وكيفية القص علي الباترون واستخدام أدوات الخياطة من خلال كيفية القص علي الباترون عمليا واخذ المقاسات وتنفيذ الشكل البدائي للقطعة قبل تفصيلها حيث قدمت العديد من النماذج التفصيل والخياطة

حازت الورشة على اهتمام وتفاعل كبير من قبل النساء في المنطقة، حيث حضر العديد منهن للتعرف على فن التفصيل والخياطة.

تهدف هذه الورشة إلى تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من اكتساب مهارات جديدة في مجال الأزياء والتصميم. فهم يعتبرونها فرصة للتعلم والتطوير الشخصي، وتوسيع دائرة معرفتهم في هذا المجال. وتم تنظيم الورشة بشكل منتظم وتكرارها لتشمل أكبر عدد ممكن من النساء في المنطقة.

قدمت مصممة الأزياء حفيظة سعد أيضًا نصائح وإرشادات حول كيفية اختيار القماش وتنسيق الألوان والقصات المناسبة لأنواع الأجسام المختلفة. وقد قدمت أمثلة على بعض الأزياء التي صممتها سابقًا وشاركت النساء في الورشة في تنفيذ قطعة أزياء بسيطة تحت إشرافها.

تعتبر هذه الورشة إحدى الأنشطة التي تندرج ضمن جهود دعم المرأة المصرية وتمكينها في مختلف المجالات الفنية والثقافية. فالمرأة المصرية لديها الكثير من المواهب والقدرات التي يجب أن تعزز وتطور، ومن خلال مثل هذه الأنشطة تحصل على الفرصة للتعلم والتطوير وتحقيق إمكاناتها الكاملة.

تعكس هذه الورشة رؤية الهيئة العامة لقصور الثقافة في توفير الفرص الثقافية والفنية للجميع بغض النظر عن الجنس أو العمر. وتعمل الهيئة بجدية على تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تعزز الموروث الثقافي للشعب المصري وتنمي القدرات الفنية والثقافية لجميع أفراد المجتمع.

جانب من ورشة التفصيل والخياطة

جانب من ورشة التفصيل والخياطة

جانب من ورشة التفصيل والخياطة