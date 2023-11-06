ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر فى أسيوط

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي لتعزيز المشهد الثقافي والفني في مصر، وخاصة في المناطق الريفية والنائية التي تفتقر إلى الفرص الثقافية والتعليمية. حيث تسعى الهيئة إلى توفير فرص تعليمية وترفيهية ممتعة تساهم في تنمية شخصية الأطفال وتعزيز مهاراتهم الإبداعية.

استقبل قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة مجموعة من الاطفال وتم تنفيذ ورشة فنية للأطفال قدمتها الفنانة ولاء فرحات حيث تم تنفيذ اللوحات الفنية مع الأطفال

وتضمنت الورشة التعريف بالعديد من التقنيات الفنية والألوان المختلفة المستخدمة في الرسم، وقد تمكن الأطفال من التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم من خلال إبداع لوحات فنية رائعة.

جاءت هذه الفعالية ضمن سلسلة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة التي تهدف إلى تنمية الثقافة والفن لدى الأطفال في مختلف مناطق مصر. حيث تعتبر الهيئة العامة لقصور الثقافة منبرًا رائدًا لتعزيز الوعي الثقافي وتنمية المواهب الفنية بين الأجيال الشابة.

جدير بالذكر أن فروع الهيئة العامة لقصور الثقافة المنتشرة في مختلف محافظات مصر تعمل على تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والورش الفنية والثقافية التي تستهدف جميع الأعمار وتهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية والتعبير الفني في المجتمع.

من المتوقع أن تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنظيم العديد من الأنشطة الفنية والثقافية في إطار خطتها لتعزيز التواصل الثقافي والتعليمي في مجتمعنا، وتوفير فرص إبداعية للأطفال والشباب للتعبير عن أنفسهم وتطوير مهاراتهم الفنية والإبداعية.

جانب من ورشة فنية للأطفال

جانب من ورشة فنية للأطفال